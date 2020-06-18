В Минске проходит акция солидарности с политиками, задержанными в ходе предвыборной кампании

Как сообщает местное издание «Наша Нива», мероприятие организовано как пикет по сбору подписей. Желающие могут оставить свои подписи в поддержку претендентов на пост главы государства. В первый же час проведения акции к ней присоединились несколько сотен человек. Люди не стали расходиться, даже несмотря на дождь и грозу. Прямую трансляцию из Минска на своем YouTube-канале ведет «Радио Свобода», Участники акции говорят, что вышли, потому что хотят перемен.

До завтрашнего дня в Белоруссии будет продолжаться сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. После этого до 14 июля Центризбирком должен будет принять решение о регистрации претендентов. Между тем, в последние недели оппоненты Александра Лукашенко столкнулись с угрозами, обысками и арестами. Сегодня был задержан и отправлен на допрос претендующий на пост главы государства Виктор Бабарико, а также руководитель его штаба и сын Эдуард Бабарико. Последнего, по данным агентства ТАСС, обвинили в уклонении от уплаты налогов и отправили в СИЗО.