Житель Калининграда поджег себя около отдела полиции

Перед этим он обвинил сотрудников ведомства в бездействии, — сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное управление МВД. В соцсетях появилось видео происшествия. Сорокалетний мужчина получил ожоги второй и третьей степени. Позже его отвезли в психиатрическую больницу. За день до происшествия он сообщил полиции о конфликте с женой, с которой разводится. По его мнению, супруга собирается вывезти ребенка за пределы страны.
2020-06-18T21:31:19+03:00
2020-06-18T21:31:19+03:00
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21:31, 18 июня 2020
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