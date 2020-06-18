Бывший вице-губернатор Кировской области подал заявление в ФСБ с просьбой проверить высказывания политика Навального

Сергей Карнаухов, экс-заместитель бывшего кировского губернатора Никиты Белых, считает, что в высказываниях могут быть признаки экстремизма. В интервью телеканалу RT Карнаухов сказал, что не желает Алексею Навальному длительных сроков, но считает, что оппозиционер должен понять, что политическая деятельность в России осуществляется в рамках правовых норм.

Со ссылкой на источник в силовых структурах RT сообщает, что Карнаухов просит проверить слова Навального, прозвучавшие в апреле в эфире «Эха Москвы». Тогда Навальный рассказывал о своей программе «Пять шагов для России».