В Минске этим вечером началась акция солидарности с задержанными в ходе предвыборной кампании политиками

В первый же час на предложение выстроиться в живую цепь в центре города откликнулись несколько сотен человек.

Трансляцию на своем YouTube-канале ведет «Радио Свобода». Участники акции говорят, что вышли, потому что хотят перемен.

В последние недели к оппонентам Александра Лукашенко в президентских выборах стали приходить с угрозами, обысками и арестами. Сегодня был задержан претендент на пост главы государства Виктор Бабарико, а также глава его штаба и сын Эдуард Бабарико. Последнего, по сообщениям агентства ТАСС, поместили в СИЗО. Его обвиняют по статье об уклонении от уплаты налогов.