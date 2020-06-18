Роскомнадзор может без решения суда отказаться от требований заблокировать мессенджер Телеграм

Это связано с тем, что ведомство является и истцом по делу, и исполнителем решения суда, — сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Сегодня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой решил отказаться от требований ограничить работу Телеграма в России.

В ведомстве сказали, что позитивно оценивают готовность основателя мессенджера Павла Дурова противодействовать экстремизму и терроризму. Решение о блокировке мессенджера Телеграм было вынесено в апреле 2018 года. Впрочем, все это время Телеграм продолжал работать, заблокировать его так и не удалось, а многие высокопоставленные чиновники и официальные ведомства продолжали вести в мессенджере свои телеграм-каналы.