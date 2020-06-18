Арестованного в Берлине российского диджея Дениса Казначеева заподозрили в отмывании $310 млн

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Йонатана Бурмайстера. Он подчеркнул, что его подзащитный не признает вину, но допустил, что Казначеева могли использовать в схеме без его ведома. Коллеги и друзья диджея считают, что он невиновен. Менеджер музыканта отметила, что он жил скромно и время от времени занимал деньги, чтобы оплатить аренду квартиры. Казначеева арестовали в Берлине по запросу США в начале июня. Штаты просили об экстрадиции музыканта.
2020-06-18T20:32:02+03:00
2020-06-18T20:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 18 июня 2020
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