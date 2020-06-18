Признано незаконным решение Трампа закрыть программу защиты нелегальных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними

Верховный суд США признал незаконным решение Дональда Трампа закрыть программу защиты от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в Штаты несовершеннолетними. Как сообщает газета The Wall Street Journal, суд счел, что администрация президента действовала необоснованно и не предъявила ни одного резонного объяснения по поводу своих действий. Программа была запущена в 2012-ом году предшественником Дональда Трампа Бараком Обамой. Решение закрыть ее нынешний американский лидер принял три года назад.