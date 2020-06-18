Глава штаба претендента на пост президента Белоруссии Эдуард Бабарико помещен в СИЗО

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на его близких. Согласно этим данным, Эдуарда Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Отец и сын Виктор и Эдуард Бабарико сегодня утром были задержаны и доставлены в комитет госконтроля Белоруссии на допрос в рамках дела Белгазпромбанка. Виктор Бабарико возглавлял этот банк до выдвижения в президенты. В комитете госконтроля Белоруссии считают, что в кредитной организации существовала преступная группа, выводившая деньги за рубеж.
2020-06-18T20:30:00+03:00
2020-06-18T20:30:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 18 июня 2020
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