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20:30, 18 июня 2020

Глава штаба претендента на пост президента Белоруссии Эдуард Бабарико помещен в СИЗО

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на его близких. Согласно этим данным, Эдуарда Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Отец и сын Виктор и Эдуард Бабарико сегодня утром были задержаны и доставлены в комитет госконтроля Белоруссии на допрос в рамках дела Белгазпромбанка. Виктор Бабарико возглавлял этот банк до выдвижения в президенты. В комитете госконтроля Белоруссии считают, что в кредитной организации существовала преступная группа, выводившая деньги за рубеж.



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