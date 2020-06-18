The Bell: Во время режима изоляции в апреле россияне потеряли почти четверть реальных зарплат

Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на аналитиков компании «Финэкспертиза». Согласно данным о сборе налогов в региональные бюджеты, в среднем так называемые белые зарплаты россиян за нерабочий апрель снизились на 23%. При этом в Москве и Петербурге этот показатель оказался выше и составил около тридцати процентов.