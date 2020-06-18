Профсоюзная организация «Альянс врачей» просит СК завести уголовное дело о фейках на главу Роспотребнадзора

Профсоюзная организация «Альянс врачей» требует Следственный комитет возбудить уголовное дело о фейках в отношении главы Роспотребнадзора. Поводом стали высказывания главы Роспотребнадзора Анны Поповой о низкой смертности медиков от коронавируса. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Глава профсоюза рассказала, что «Альянс врачей» просит СК проверить слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая в прямом эфире «России 1» заявила о низкой смертности медиков от COVID-19.

«Многие врачи не были обеспечены во время средствами защиты, из-за чего болели и погибали. Несмотря на то, что и наш профсоюз много говорил о существующей проблеме, и до сих пор не в полном объеме врачи обеспечены СИЗ. И заявление Поповой о статистике смертей среди врачей за время пандемии — это абсолютная неправда. Мы как профсоюз подали заявление, потому что чиновник за такие слова должен нести ответственность, если он говорит на федеральном канале ложь и принижает значимость работу и жизнь врачей», — подчеркнула А.Васильева.

По словам Васильевой, «Альянс врачей» готов был обратиться в Следственный комитет и раньше, но у них не было официальной статистики. Между тем, сегодня Росздравнадзор сообщил о смерти почти пятисот медицинских работников.