Комитет госконтроля Белоруссии объявил, что за деятельностью Бабарико могут стоять высокопоставленные лица из Газпрома

Комитет госконтроля Белоруссии объявил, что за деятельностью бывшего главы Белгазпромбанка и конкурента Александра Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико могут стоять высокопоставленные лица из Газпрома. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА. Действиями Бабарико, как выразился глава комитета Иван Тертель, управляют кукловоды – большие начальники в Газпроме, а, может быть, и выше. Сегодня комитет госконтроля республики объявил о задержании Бабарико. По предварительным данным, его подозревают в организации схемы по выводу денег из Белгазпромбанка, которым он руководил около двадцати лет. Ранее Бабарико в интервью «Эха» отвергал все обвинения, говорил, что не представляет интересы России и Газпрома.

Белорусские наблюдатели называют Виктора Бабарико одним из главных конкурентов Александра Лукашенко на президентских выборах этого года. Банкир пришел в политику около месяца назад. Он считает, что власть в республике можно сменить без массовых протестов и, как отмечает сайт «Медуза», использует в своей кампании подчеркнуто бесконфликтную риторику.