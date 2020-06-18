Суд отменил оправдательные приговоры двум фигурантам дела о гибели детей на Сямозере в 2016 году

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Дело двух инструкторов лагеря, где утонули 14 детей, участвовавших в водном походе, будет заново рассматриваться судом. Такое решение было принято после рассмотрения кассационной жалобы, поданной Генпрокуратурой. Валерий Круподерщиков и Павел Ильин были оправданы весной прошлого года по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При этом Круподерщиков, сопровождавший детей во время водного похода, был приговорен к восьми месяцам лишения свободы за оставление в опасности. От отбывания наказания суд его освободил из-за истечения срока давности.