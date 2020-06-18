В посольстве РФ в Германии сообщили, что заявления о причастности России к убийству Хангошвили не останутся без ответа

В российском посольстве в Германии сообщили, что заявления немецких властей о причастности России к убийству Зелимхана Хангошвили не останутся без ответа.

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Российский посол Сергей Нечаев сказал, что заявления не подкреплены доказательствами. Ранее сегодня МИД ФРГ вызвал Нечаева в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии Хангошвили. Перед этим Генпрокуратура Германии объявила, что дело обвиняемого россиянина направлено в суд. В ведомстве считают, что убийство было совершено по заказу российских властей. Издания Инсайдер, Bellingcat и Der Spiegel провели расследование и выяснили, что подозреваемый россиянин Вадим Красиков посещал тренировочные базы центра специального назначения ФСБ.