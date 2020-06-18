В Москве вновь, как и накануне, образовались девятибалльные пробки из-за предстоящей репетиции парада Победы

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса».

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и по Третьему транспортному кольцу. Второй день подряд в рамках подготовки к параду 24 июня на Красной площади сегодня будут маршировать более четырнадцати тысяч военнослужащих. Кстати, видеозаписи, сделанные во время вчерашней репетиции свидетельствуют, что участники парада проигнорировали санитарные меры. На кадрах с тренировки видно, что у них медицинские маски спущены на подбородок.