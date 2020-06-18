«Важные истории»: Компании, связанные ближайшим окружением президента, получили госконтракты на вывоз мусора на рублей

Компании, связанные с людьми из ближайшего окружения президента, получили госконтракты на вывоз мусора на сотни миллиардов рублей. Это следует из расследования издания «Важные истории», основанном на изучении результатов торгов по определению региональных операторов после так называемой «мусорной реформы».

Главными бенефициарами мусорной реформы России стали несколько кланов ближайших друзей и соратников президента Владимира Путина. Они получили почти четверть всех госконтрактов на вывоз мусора в стране – на общую сумму более 400 миллиардов рублей , а также строят мусоросжигательные заводы, вопреки массовым протестам местных жителей. Например, компания «ЭкоЛайн», входит в тройку крупнейших выгодоприобретателей от мусорной реформы России, и связана, как выяснили «Важные истории», с бизнесменом Аркадием Ротенбергом. Другие компании через сложные цепочки связаны с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, с сыном бывшего генпрокурора Игорем Чайкой и с бизнесменом Юрием Ковальчуком.

По данным издания, как минимум в 30 регионах страны операторами по обращению с мусором стали люди, связанные с властью — губернаторами, мэрами городов, депутатами «Единой России». В 11 регионах России торги выиграли фирмы без какго-либо опыта в этой сфере. Подавляющее большинство госконтрактов на вывоз мусора во всех регионах прошли без конкуренции.

Издание «Важные истории» основали журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун, ранее занимавшиеся расследованием «Панамских архивов», за которое получили Пулитцеровскую премию