В Белоруссии задержали конкурента Александра Лукашенко на президентских выборах – Виктора Бабарико

Как объявил комитет госконтроля республики, Бабарико был непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности. О какой деятельности идет речь, комитет не уточнил.

Защита претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико до сих пор не знает, в чем подозревается их подзащитный и где находится. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Дмитрий Лаевский.

Адвокат Д.Лаевский сообщил также, что на данный момент ему неизвестно о том, где находится Виктор Бабарико.

«Где находится подзащитный, мне, к сожалению, неизвестно. Попытки с ним повидаться не увенчались успехом, поскольку нас с коллегами не допускают никуда. В чем он подозревается, мы до сих пор не знаем», — рассказал он.

По словам адвоката, защита с утра пыталась подать уведомление принятия защиты в Департамент финансовых расследований. «Так же мы пытались подать жалобу на задержание. Но нас даже не пустили в здание департамента», — отметил он.

Д.Лаевский допустил, что Бабарико задержан «сотрудниками финансового расследования», ранее подзащитный ни в чем не обвинялся, и «претензий в его адрес не выдвигалось». «То есть до того как Борис был задержан, он не подозревался ни в чем, и не вызывался, и никаких претензий к нему не выдвигалось. На данный момент нам постановления о возбуждении уголовного дела или постановления о признании подозреваемого также не предоставлено», — отметил он.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико с утра 18 июня находился на допросе в Комитете госконтроля республики. Согласно данным СМИ, В.Бобарико и его сына Эдуарда допрашивают по делу Белгазпромбанка. Ранее в самой кредитной организации прошли обыски, были задержаны несколько человек по делу о выводе средств и уклонении от уплаты налогов.

Выборы президента должны пройти 9 августа.