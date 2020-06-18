В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку России Галину Дашевскую

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления. Обстоятельства пока неизвестны. Галина Дашевская с 64-го года служила в театре имени Моссовета. Она известна зрителям по театральным работам в постановках «Они сражались за родину», «Бабье лето», «Идиот». В 60-ых Дашевская дебютировала в кино в военном фильме «Поезд милосердия», затем сыграла небольшие роли в лентах «Белое солнце пустыни» и «Происшествие, которого никто не заметил».