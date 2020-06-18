Полиция и люди в штатском приехали минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»

Они потребовали встречи с журналистом Антоном Баевым, автором репортажа о покупке голосов в поддержку поправок в Конституцию. Полицейские опросили Баева.

Вместо того, чтобы приезжать ночью, сотрудники полиции могли ознакомиться с материалом на сайте «Дождя», — считает главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

В расследовании журналистов «Дождя» утверждалось, в частности, что москвичам предлагают за регистрацию одного аккаунта на mos.ru 75 рублей, а за само голосование по поправкам 50 рублей. Утверждалось также, что паспортные данные московских пенсионеров без их ведома используют для регистрации на сайте электронного голосования. После репортажа Мосгоризбирком попросил полицию немедленно провести проверку.