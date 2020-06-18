Названы лауреаты Государственных премий в области литературы и искусства за 2019 год

Лауреатом премии за вклад в развитие и сохранение традиций русской культуры стал писатель и литературовед Валентин Курбатов, автор книг о писателях Астафьеве, Распутине, Пришвине, а также ряда эссе о творчестве Нагибина, Окуджавы, Личутина, Воробьева.

За создание музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области премией награжден директор усадьбы Александр Ермаков, сорокалетними стараниями которого разрушенная в годы войны усадьба восстановлена, превратившись в центр притяжения любителей музыкальной культуры. Доктор исторических наук Галина Медведева удостоена Госпремии за сохранение, изучение и развитие вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири, автор произведений о фольклоре, словаря «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина». Госпремия Российской федерации в области литературы и искусства вручается с 2005 года и присуждается как одному, так и коллективу из троих человек.

Лауреатам вручается почетный знак, диплом, а с этого года размер премии увеличен вдвое и составляет 10 миллионов рублей.

Владимир Путин вручит лауреатам Госпремии 24 июня в день проведения парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.