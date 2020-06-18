Сегодня в Москве тестируют систему онлайн-голосования

О своем желании проголосовать за или против поправок в конституцию уже заявили более 800 тысяч человек. Подавляющее большинство – это жители Москвы. Еще один регион, где электронное голосование разрешили – это нижегородская область. За неделю до всероссийского голосования мэрия столицы запускает уже зарекомендовавшую себя на предыдущих кампаниях систему в пробном режиме.

Горожане, зарегистрированные через портал Госуслуг или мэрии, получают виртуальный бюллетень и отвечают на единственный вопрос, но не о конституции, а о приоритетах городского благоустройства. Поддержать можно либо создание дополнительных парковок, либо парковые зоны.

Хакерских атак во время теста пока не было. Тем, кто сможет выявить слабые стороны системы, обещают солидное вознаграждение – 2 миллиона рублей. Чиновники и сами попытаются спровоцировать сбой. Пока же сотрудники горячей линии терпеливо отвечают на вопросы горожан, рассказал «Эху» Артем Костырко, который курирует в мэрии этот проект. По состоянию на пять вечера, проголосовали не более 30 тысяч человек.

Безопасность во время электронного голосования по поправкам будет обеспечиваться с помощью технологии блокчейн. Любое вмешательство не останется незамеченным. Каждый отданный голос будет дублировать на специальном принтере, соединенном с избирательной урной. Принять участие в голосование хочет и космонавт Анатолий Иванишин, который сейчас находиться на МКС. Об этом рассказал замглавы Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

Электронное голосование, судя по полученным заявкам, востребовано как у молодежи, так и пенсионеров. Подать заявки можно до конца этой недели.

Электронное голосование начнется утром 25 июня и завершится 30 июня вечером.