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18:14, 18 июня 2020

Бывший Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев может быть осужден на 4 года

Французская прокуратура требует для него именно такой срок.

Балахничев – один из фигурантов дела о коррупции в международной Федерации, по которому проходит и ее глава сенегалец Ламин Диак. Он признался, что за взятки скрывал пробы российских спортсменов. Диак объяснил, что пошел на это, потому, что опасался скандала который мог отпугнуть спонсоров. Накануне чемпионата мира 2013 года по легкой атлетики, который проходил в Москве шли переговоры и с российскими компаниями. Обеспечение финансовой состоятельности вверенной ему организации и толкнуло его на противоправные деяния. Балахничев вину свою отрицает, говоря о том, что обвинение основано на сомнительных ксерокопиях и еще более сомнительных свидетельствах и предположениях.

Балахничев назвал процесс политизированным и антироссийским. Впрочем, вряд ли Балахничев отбудет свой срок. Он находится в России и выезжать не собирается, но свои средства в размере миллион и 800 тысяч долларов он теперь уже не увидит. Ровно такая сумма арестована на его счетах и прокуратура требует штрафа именно в этом размере.

По делу, кроме Балахничева и Диака проходят еще четыре человека, в том числе российский тренер Алексей Мельников.



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