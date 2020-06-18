В Казахстане коронавирусом заразился первый президент страны Нурсултан Назарбаев

Как сообщает казахское информагентство Тенгриньюз, экс-президент в настоящее время находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. Его пресс-служба передает, что последний тест на коронавирус у Назарбаева дал положительный результат, однако, цитата, «повода для беспокойства нет». Местные СМИ днями ранее сообщили о заражении ряда министров – здравоохранения (как отмечается, глава ведомства заболел, «несмотря на строгие санитарные меры»), министра сельского хозяйства, образования и науки, экологии, а также главы финансового и оборонного ведомств. Председатель Мажилиса, чей тест на ковид оказался положительным, также ушел на самоизоляцию.

Как пишет сайт радио Азаттык, преемник 79-летнего Назарбаева, нынешний президент Казахстана Токаев в Твиттере пожелал предшественнику здоровья и выразил уверенность в том, что экс-президент, цитата, «преодолеет и это испытание».

Портал напоминает, что в начале апреля, когда счет инфицированных в стране шел еще на сотни, пресс-служба Елбасы, которому этот титул, вместе с семьей, гарантирует полную неприкосновенность и защиту всех денежных активов, сообщила, что в условиях карантина допуск в кабинет Назарбаева ограничен. Заявление прозвучало на фоне замечаний в соцсетях по поводу отсутствия первого главы государства в публичном поле и о якобы старых фотографиях и видеосъемках, которые иллюстрируют новости о встречах и мероприятиях с его участием, пишет сайт Радио Азаттык. 24 числа, спустя полтора месяца после регистрации в Казахстане первых случаев заражения, экс-президент провел заседание возглавляемого им пожизненно Совета безопасности. Тогда он охарактеризовал ситуацию в стране как, цитата, «особенный кризис», поскольку она столкнулась не только с пандемией, но и падением цен на нефть, свой основной экспортный товар. Сайт радиостанции отмечает, что в последние недели национальная система здравоохранения, как это признали сами чиновники, не справляется с растущим потоком пациентов. В Алматы и Нур-Султане, двух главных городах, теперь госпитализируют только больных со средней и высокой степенью тяжести, сотни людей говорят, что не могут добиться госпитализации из-за отсутствия мест в стационарах.

В ближайшие выходные ряд крупных мегаполисов Казахстана закроют торгово-развлекательные центры, торговые дома и рынки; общественный транспорт будет переведен на сокращенный график, а людям старше 65 лет ограничат выход на улицу.