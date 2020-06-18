Ветеранов, которые приглашены на парад Победы, поместили на двухнедельный карантин, — подтвердил Песков

Ветеранов, которые приглашены на Красную площадь на парад Победы, поместили на двухнедельный карантин, — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это продиктовано заботой о самих ветеранах.

По данным «Эха Москвы», речь идет о восьми ветеранах, которые будут непосредственно контактировать с президентом Путиным.



«Проведение парада в условиях пандемии – это безумие. Но остановить это безумие некому», — считает журналист и писатель Виктор Шендерович.

Шендерович напомнил, что участникам парада 1945 года сейчас уже больше 90 лет.

Проведение парада Победы и голосование по Конституции вряд ли вызовет новую вспышку заболевания коронавирусной инфекции в Москве. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный врач первой градской больницы Алексей Свет.

По состоянию на сегодняшнее утро в России выявлено 7 тысяч 790 новых случаев коронавирусной инфекции – чуть меньше, чем вчера. За сутки умерли еще 182 пациента, — сообщает оперативный штаб. В Москве за сутки заразились тысяча сорок человек.