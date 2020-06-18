Расследование о тройном убийстве в Москве взяли на контроль прокуратура и уполномоченный по правам человека в столице

Расследование дела о тройном убийстве в Москве взяли на контроль прокуратура и уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева. Стрельбу открыли сегодня днем на севере города.

Молодой человек в очках и футболке набирает код домофона и заходит в подъезд дома на улицу Приорова, у него за спиной помимо рюкзака черный футляр, в котором, по всей видимости, лежит охотничий карабин. Это видеозапись с камеры наблюдения у дома, которая сняла как 22-летний Севастьян Путинцев, ранее сегодня пришел домой к своей бывшей девушке. Убил ее, маленького ребенка и подругу, оказавшуюся в квартире, забаррикадировался, а затем застрелился сам. Выстрелы и крики слышал один из жителей дома, рассказавший, как развивались события.

Выстрелы слышали и другие соседи, которые и позвонили в полицию, рассказали, что к девушке домой ранее пришел бывший сожитель. Сейчас подъезд дома оцеплен. Проводятся следственные действия. Известно, что помимо карабина у Путинцева был с собой пистолет. Все это было официально зарегистрировано. По данным источника агентства РИА Новости, лицензию на оружие Путинцев получил весной этого года. При этом известно, что ранее он был судим за кражу. Этим заинтересовалась прокуратура, которая планирует провести проверку. Ведомство также поставило на свой контроль расследование дела.

Дело возбудили по статье об убийстве двух и более лиц.