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18:03, 18 июня 2020

Генпрокурор ФРГ предъявил российскому гражданину обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили

Это может привести к напряжению между Берлином и Москвой.

Процесс будет вестись в Высшем суде Берлина. Германская Федеральная прокуратура убеждена, что речь идет не об обычном предумышленном коварном убийстве. Преступление квалифицируется как государственный терроризм, поскольку существует основательное подозрение, что заказчиком выступали госорганы Российской Федерации. Обвиняемый был схвачен после совершения убийства 23 августа прошлого года в районе Тиргартен недалеко от администрации канцлера и бундестага. Хангошвили был убит выстрелом в голову. Очевидцы сравнивают убийство с расстрелом.

Во время расследования Красиков отказывался давать показания. Сразу после заключения под стражу он потребовал встречи с представителями российского посольства в ФРГ, которые его затем посетили. Шенгенская виза обвиняемого была заказана по факсу с номером минобороны Российской Федерации. Федеральная прокуратура Германии считает, что Красиков действовал по заказу спецслужб России. Однако в Берлине также сомневаются, что обвиняемый будет давать показания в суде. Это могло бы привести к крупному дипломатическому напряжению между Германией и Россией.23 года назад перед берлинским Высшим судом рассматривался похожий случай убийства иранско-курдского политика. В приговоре упоминались не только спецслужбы, но и члены правительства Ирана.

Из-за отказа Москвы участвовать в расследовании убийства Хангошвили МИД ФРГ в прошлом году выслал двух сотрудников российского посольства. В мае германское правительство подчеркнуло, что в связи с кибератаками на бундестаг могут последовать дальнейшие санкции.

В связи с делом об убийстве Хангошвили, российского посла Сергея Нечаева сегодня вызвали в МИД Германии. Министр иностранных дел Хайко Маас предупредил, что в отношении России могут быть приняты новые меры.
Президент Путин ранее отверг причастность России к этому преступлению. Об этом он говорил год назад.

До выступления Путина о возможной причастности Хангошвили к терактам не сообщалось. Стоит напомнить также, что правительство Германии критиковало Москву за нежелание участвовать в расследовании убийства Хангошвили. Германия выслала из страны двух российских дипломатов, после чего Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.

Убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине стало одним из самых громких преступлений в Германии за последние несколько лет. Версия о причастности российской стороны возникла почти сразу.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа прошлого года в центре Берлина, в парке Малый Тиргартен. Убийца подъехал к нему сзади на велосипеде и сделал два выстрела – сначала в спину, а потом в голову. Оружие, велосипед и надетый парик злоумышленник позднее выбросил в реку Шпрее, но полиция все равно вскоре нашла и задержала подозреваемого.
Почти сразу стало очевидно, что речь идет не об обычном криминале. Хангошвили был бывшим полевым командиром, сражавшимся на стороне боевиков во время Второй чеченской войны. С 2006 года он жил в Грузии, где поменял имя, чтобы избежать дальнейшего преследования. Это не помогло, и в 2015 году на Хангошвили было совершено неудачное покушение. После него экс-боевик уехал сначала на Украину, а затем в Германию. Но это не остановило охоту на бывшего сторонника сепаратистов, рассказывала в интервью телеканалу RTVi бывшая жена Хангошвили Манана Цатиева.

Почти сразу после убийства и задержания подозреваемого СМИ начали публиковать детали расследования, и оказалось, что предполагаемый убийца тесно связан с российскими спецслужбами. Издания The Insider и Bellingcat назвали его имя – Вадим Красиков – и сообщили, что ранее он служил в спецназе ФСБ «Вымпел». Утверждалось также, что он причастен по меньшей мере к двум заказным убийствам предпринимателей в России. Последнее из них было совершено в 2013 году, Красикова объявили в розыск. Журналисты предполагают, что он все же был задержан, но в обмен на свободу согласился стать киллером российских спецслужб. Об этом свидетельствуют некоторые детали, включая исключение Красикова из розыскных списков.

Предполагаемым мотивом убийства Хангошвили СМИ называли его участие в российско-грузинской войне 2008 года на стороне Грузии.

Обвинения в убийстве, предъявленные российскому гражданину генпрокурором Германии, вряд ли приведет к ухудшению российско-германских отношений, — считает сенатор комитета по международным делам Олег Морозов.

По словам Морозова, не так давно Германия обвинила Россию в причастности к хакерским атакам в 2015 году, после чего бундестаг принял решение в поддержку «Северного потока-2».



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