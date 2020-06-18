В медицинском университете имени Сеченова первым 18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса

Вакцинирование ещё 20 человек намечено на следующую неделю. Об этом сообщил директор Института биотехнологий Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов. Таким образом, дан старт клиническим испытаниям препарата, отмечает агентство ТАСС.