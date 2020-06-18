Претендента по пост президента Белоруссии Виктора Бабарико задержали из-за попытки оказать давление на свидетелей и скрыть улики, утверждает Госконтроль республики. Его версию приводит агентство ТАСС. О задержании потенциального соперника Александра Лукашенко на президентских выборах ранее сегодня сообщила «Белтелерадиокомпания». Бабарико допрашивают по делу о неуплате налогов в «Белгазпромбанке», который он возглавлял на протяжении 20 лет.