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17:31, 18 июня 2020

Претендента по пост президента Белоруссии Виктора Бабарико задержали из-за попытки оказать давление на свидетелей

Претендента по пост президента Белоруссии Виктора Бабарико задержали из-за попытки оказать давление на свидетелей и скрыть улики, утверждает Госконтроль республики. Его версию приводит агентство ТАСС. О задержании потенциального соперника Александра Лукашенко на президентских выборах ранее сегодня сообщила «Белтелерадиокомпания». Бабарико допрашивают по делу о неуплате налогов в «Белгазпромбанке», который он возглавлял на протяжении 20 лет.



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