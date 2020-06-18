Газманов, Машков, Безруков и Мацуев и певец и актер Михаил Боярский записали ролики в поддержку поправок к Конституции

Певец Олег Газманов, актеры Владимир Машков, Георгий Дронов, Сергей Безруков, а также пианист Денис Мацуев и певец и актер Михаил Боярский записали ролики в поддержку поправок к Конституции.

Имена знаменитостей, продвигающих голосование, опубликовал сайт Znak.com. Были и те, кто отказался рекламировать поправки, в частности, блогер Екатерина Конасова утверждала, что ей предложили миллион рублей за рекламу поправок, но она отказалась. Ролик Конасовой набрал около полумиллиона просмотров и 85 тысяч лайков.