Собянин: Перед голосованием по поправкам в Москве при необходимости протестируют членов УИКов на коронавирус

Перед голосованием по поправкам к Конституции в Москве при необходимости будет организовано тестирование членов избирательных комиссий на коронавирус, — сообщил мэр Сергей Собянин.

Он добавил, что комиссии обеспечат средствами индивидуальной защиты. По его словам, на участках будут следить за тем, чтобы не скапливалось большое количество людей одновременно. Градоначальник рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в Москве за неделю улучшилась на 25-30% по всем основным показателям. Количество москвичей, строго следующих рекомендациям Роспотребнадзора, по словам мэра, выросло с девяноста процентов до девяноста шести. Собянин подчеркнул, что положительная динамика наблюдается, несмотря на снятие ограничений. В больницах действительно понемногу становится меньше пациентов с коронавирусом, — сказал в эфире «Эха» главный врач первой градской больницы Алексей Свет. Он считает, что проведение парада и голосование по Конституции вряд ли спровоцируют новую волну заражения.

Согласно данным оперативного штаба, за предыдущие сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом. За сутки в столице заболели еще больше тысячи человек, в целом по России зарегистрировано около семи тысяч восьмисот новых случаев.