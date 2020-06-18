Дело об убийстве нескольких человек завели после стрельбы в квартире на севере Москвы — СК

Уголовное дело об убийстве двух и более человек завели после стрельбы в квартире на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По данным следствия, днем 18 июня квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями», — сказала она.

Отмечается, что соседи, услышав хлопки, обратились к правоохранителям, «сообщив, что ранее к женщине в квартиру зашел сожитель». Как добавила Иванова, на место происшествия выехал замруководителя главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.