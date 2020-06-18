«Важные истории»: Основными бенефициарами мусорной реформы стали люди из ближайшего окружения президента

Основными бенефициарами мусорной реформы, начатой в прошлом году, стали люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина.

Об этом говорится в расследовании журналиста Романа Анина, опубликованном на сайте «Важные истории». Согласно этим данным, компании, связанные с окружением Путина, получили почти четверть всех госконтрактов на вывоз мусора в стране на общую сумму более четырехсот двадцати миллиардов рублей. Компании, связанные с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, получили контракты на 165 миллиардов; с предприятием связанным с сыном бывшего генпрокурора Игорем Чайкой, более чем на сто миллиардов; с бизнесменами Аркадием Ротенбергом и Юрием Ковальчуком – на 88 и 63 миллиарда соответственно, — отмечается в расследовании.