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16:06, 18 июня 2020

Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram

В сообщении на сайте ведомства говорится, что такая договоренность была достигнута с Генпрокуратурой.

Больше двух лет безуспешных попыток заблокировать Telegram наконец остались позади: сегодня днем на сайте Роскомнадзора появилось короткое сообщение о «снятии требований по ограничению доступа» к мессенджеру. В нем представители ведомства позитивно оценили готовность противодействовать терроризму и экстремизму, которую ранее высказал основатель Telegram Павел Дуров.
Около двух недель назад тот действительно призвал российские власти разблокировать мессенджер, чтобы дать возможность 30 миллионам российских пользователей более комфортно использовать сервис. Дуров также отметил, что команда Telegram научилась эффективно удалять экстремистскую пропаганду, при этом не нарушая право людей на тайну переписки. На этой неделе в Госдуму также был внесен законопроект о разблокировке Telegram, в котором говорилось, что мессенджером в том числе пользуются российские чиновники для информирования населения о коронавирусе.

Telegram был заблокирован в апреле 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Несмотря на попытки прекратить доступ, мессенджер продолжал работать в России.



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