Озвученное Росздравнадзором количество медиков, скончавшихся от коронавируса в РФ, не является официальной статистикой

Ранее в ведомстве заявили, что в стране за время эпидемии умерло почти 500 медицинских работников.

Статистика смертности медиков от коронавируса, которую привела глава Росздравнадзора Алла Самойлова, неофициальная. Это заявили в пресс-службе ведомства вскоре после того, как СМИ со ссылкой на его главу стали писать о том, что в Росздравнадзоре подтвердили, что высокую смертность врачей. В пресс-службе пояснили, что озвученные данные взяли из интернета. Они действительно близки к так называемому «Списку памяти» — мемориальному проекту, в рамках которого врачи публикуют имена скончавшихся коллег.

В этом списке 444 фамилии и еще 61 фамилия медицинских работников, скончавшихся на Украине, в Белоруссии, Молдавии. В Росздравнадзоре добавили, что каждый случай заболевания или гибели медика от коронавируса становится предметом расследования, но официальные цифры в ведомстве так и не привели. Ранее издание «Медиазона» писало, что в стране смертность среди медиков оказалась аномально высокой по мировым меркам, журналисты объясняют это незащищенностью сотрудников медучреждений и занижением статистики.

В конце мая официальную статистику озвучивали в Минздраве – там насчитали, что летальных случаев среди медработников всего около сотни.