На севере Москвы произошла стрельба в квартире, есть погибшие

Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы на улице Приорова на севере Москвы — сообщает источник ТАСС.

Ранее стало известно, что стрельба произошла на улице Приорова на севере Москвы, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, стрелок забаррикадировался в квартире. Там сейчас находятся двое детей. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи, попасть в квартиру им пока не удалось. По некоторым данным, мужчина стрелял из травматического оружия, всего было около шести-семи выстрелов. По одной из версий, произошла бытовая ссора.