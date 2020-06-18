На севере Москвы произошла стрельба в квартире, есть погибшие

Ранее стало известно, что стрельба произошла на улице Приорова на севере Москвы, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, стрелок забаррикадировался в квартире. Там сейчас находятся двое детей. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи, попасть в квартиру им пока не удалось. По некоторым данным, мужчина стрелял из травматического оружия, всего было около шести-семи выстрелов. По одной из версий, произошла бытовая ссора.
2020-06-18T16:01:53+03:00
2020-06-18T16:04:27+03:00
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16:01, 18 июня 2020
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы на улице Приорова на севере Москвы — сообщает источник ТАСС.
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