Суд Берлина ускоренно рассмотрит материалы дела россиянина, которому предъявлены обвинения в убийстве Хангошвили

Суд Берлина в ускоренном порядке рассмотрит материалы дела россиянина, которому предъявлены обвинения в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом РИА сообщила официальный представитель суда Лиза Яни. По версии немецкого следствия, россиянин получил задание от «государственных ведомств Российской Федерации».

Россия не причастна к убийству Хангошвили. Об этом год назад говорил президент Путин.

До выступления Путина о возможной причастности убитого к терактам не сообщалось. Правительство Германии критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании этого преступления. В связи с убийством Германия выслала из страны двух российских дипломатов, после чего Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.