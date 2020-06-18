Снижение ЦБ ключевой ставки на 1% вряд ли сможет поддержать экономическую активность в сложившихся условиях – эксперт

Снижение ЦБ ключевой ставки на 1 процент вряд ли сможет поддержать экономическую активность в сложившихся условиях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

«В условиях, когда инфляция находится на невысоких уровнях, это вполне оправданный шаг. Хотя надо учитывать, что в наших условиях, если спрос на низком уровне, а это сейчас главный ограничительный фактор, то зачем нужны кредиты. Рассчитывать на то, что это запустит маховик экономики, и все сразу станет резко восстанавливаться, не стоит. Переоценивать это действие Центрального банка не надо», — сказал он.

Центробанк, как ожидается, завтра снизит ключевую ставку на 1 процент.