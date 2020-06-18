Германия оставляет за собой право принять новые меры в отношении России из-за убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, — предупредил министр иностранных дел Хайко Маас. Сегодня в МИД Германии вновь вызван российский посол. Ранее прокурор Германии предъявил официальное обвинение в убийстве гражданину России. При этом заказчиком названы российские власти. Президент Путин ранее отверг причастность России к убийству.

Он назвал Хангошвили очень жестким и кровавым человеком. Путин утверждал, что Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро и активным участником боевых действий на стороне сепаратистов на Кавказе.