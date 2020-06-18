Косачев: Сенаторы РФ и Франции завершат работу над докладом о двусторонних отношениях на совместном заседании

Российские и французские сенаторы завершат работу над докладом о двусторонних отношениях на завтрашнем совместном заседании. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сенатор Константин Косачев.

«Наш первый совместный доклад, посвященный двусторонним отношениям, появился около год назад. Выводы докладывались спикерами верхних палат двух парламентов президентам двух стран, Макрону и Путину. Сейчас мы завершили работу над вторым докладом, и на совместном заседании комитетов по международным делам Сената и Совета Федерации в эту пятницу его примем окончательно для дальнейшего доклада нашим руководителям, председателям соответствующих палат», — сказал он.

К.Косачев подчеркнул, что такого рода сотрудничество важно для обеих сторон. Сенатор также отметил, что французские коллеги, в отличие от многих других государств, приняли решение не замораживать диалог двух стран.