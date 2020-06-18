Суд огласит приговор петербургским участникам «дела Сети» в понедельник, 22 июня

Обвинитель запросил для Виктора Филинкова 9, для Юлия Бояршинова — 6 лет колонии.

Виктор Филинков попросил суд себя оправдать. Он считает, что следствие не доказало ни один из пунктов обвинения. «Дело Сети» (признанная запрещенной в России террористическая организация) сконструировали на фантазии, подчеркнул подозреваемый. В частности, прокурор так и не объяснил, как предполагаемые террористы собирались захватить власть, и что для этого сделать, отметил Филинков.

Также Филинков перечислил силовые ведомства, которые во время следствия, по его мнению, нарушали закон. Второй подсудимый, Юлий Бояршинов, согласился с обвинением. В последнем слове он попросил суд о снисхождении и подчеркнул, что его деятельность никому не нанесла вреда. Добавлю, что перед началом заседания напротив здания суда на ограде вывесили баннер с надписью «антифашизм не преступление».

Ранее семь пензенских фигурантов «дела Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии. Они обжаловали приговоры.