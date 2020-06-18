Песков: Ветераны, которые приглашены на парад Победы на Красной площади, помещены на карантин в санатории

Ветераны, которые приглашены на парад Победы на Красной площади, помещены на карантин в санатории и дома отдыха, — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, прежде всего, это забота о здоровье самих ветеранов и возможность получить медицинское обслуживание.

Лидеров других стран, приглашенных на парад, не будут просить о карантине, — добавил Песков.

Песков также сказал, что не знает, будут ли руководители других стран в масках и перчатках.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Это связано с продлением карантинного режима в стране, — сообщает РИА. Азербайджан на параде будет представлять министр обороны и 75 военнослужащих.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран и ситуацию с коронавирусом.