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15:01, 18 июня 2020

Генеральный прокурор Германии предъявил обвинение россиянину в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили

Генеральный прокурор Германии предъявил обвинение россиянину в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Имя обвиняемого не называется, однако, по данным немецких СМИ, это Вадим Красиков.

Процесс будет вестись в Высшем суде Берлина. Германская Федеральная прокуратура убеждена, что речь идет не об обычном предумышленном коварном убийстве. Преступление квалифицируется как государственный терроризм, поскольку существует основательное подозрение, что заказчиком выступали госорганы Российской Федерации. Обвиняемый был схвачен после совершения убийства 23 августа прошлого года в районе Тиргартен недалеко от администрации канцлера и бундестага. Хангошвили был убит выстрелом в голову. Очевидцы сравнивают убийство с расстрелом. Во время расследования Красиков отказывался давать показания. Сразу после заключения под стражу он потребовал встречи с представителями российского посольства в ФРГ, которые его затем посетили. Шенгенская виза обвиняемого была заказана по факсу с номером минобороны Российской Федерации. Федеральная прокуратура Германии считает, что Красиков действовал по заказу спецслужб России. Однако в Берлине также сомневаются, что обвиняемый будет давать показания в суде. Это могло бы привести к крупному дипломатическому напряжению между Германией и Россией. 23 года назад перед берлинским Высшим судом рассматривался похожий случай убийства иранско-курдского политика. В приговоре упоминались не только спецслужбы, но и члены правительства Ирана.

Из-за отказа Москвы участвовать в расследовании убийства Хангошвили, Германия выслала двух сотрудников российского посольства. Министр иностранных дел Хайко Маас предупредил сегодня, что в отношении России могут быть приняты новые меры. Российского посла Сергея Нечаева сегодня снова вызвали в МИД Германии в связи с делом об убийстве в Берлине.



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