Росздравнадзор уточнил собственные данные о смертности от коронавируса среди российских медиков. Глава ведомства Алла Самойлова сообщила сегодня, что с начала эпидемии умерли 489 медиков.

Спустя некоторое время пресс-служба заявила, что названные цифры не официальные.

В «Списке памяти», который составили сами медики, в настоящее время 444 фамилии.