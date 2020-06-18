Генеральный прокурор Германии предъявил официальное обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Имя обвиняемого не называется, однако немецкие СМИ сообщали, что это Вадим Красиков.

Хангошвили был застрелен в Берлине в августе прошлого года. немецкие власти считают, что Красиков действовал по заказу российских спецслужб.

Из-за убийства в Берлине Германия может принять новые меры против России, — предупредил министр иностранных дел Хайко Маас.

Сегодня посла России в германии Сергея Нечаева снова пригласили в МИД ФРГ. Ему будет изложена позиция немецкой стороны по поводу убийства в Тиргартене, — сообщает ТАСС.