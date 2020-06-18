Во всех фракциях Госдумы поддержали идею о возможном повышении ставки подоходного налога, — рассказал Интерфаксу зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, коммунисты всегда выступали за дифференцированную шкалу налогообложения: «Богатые должны платить больше, а бедных и вовсе нужно освободить от уплаты подоходного налога».

По данным Форбс, в правительстве обсуждают повышение ставки до 15% для людей с высокими доходами. Речь идет о россиянах с годовым доходом от 2 до 3 миллионов рублей, — утверждают источники издания.

В правительстве отрицают, что обсуждают повышение ставки НДФЛ, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что этот вопрос обсуждается на экспертном уровне, в том числе в правительстве и в администрации президента, однако окончательных решений пока нет.