Удальцов: Мэрия отказала в проведении митинга, ссылаясь на неблагоприятный эпидемиологический прогноз в конце июня

Московская мэрия отказала «Левому фронту» в проведении митинга, ссылаясь на неблагоприятный эпидемиологический прогноз в конце июня. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Митинг оппозиции, который планировался 27 июня в центре Москвы, не согласован московской мэрией. Вчера вечером получили по электронной почте отказ. Поражает аргументация московской мэрии, чиновники продолжают ссылаться на указ президента и указ мэра о запрете массовых мероприятий. Самое главное, пишут о том, что на третью декаду июня в Москве неблагоприятные прогнозы состояния санитарно-эпидемиологической обстановки. При этом параллельно идет подготовка к параду Победы, к голосованию по Конституции. На мой взгляд, это чудовищное лицемерие», — сказал он.

С.Удальцов подчеркнул, что «Левый фронт» в ближайшее время подаст жалобу в суд на отказ мэрии. По словам политика, на митинге планировалось обсуждение поправок в Конституцию, выработка тактики действий оппозиции и выражение несогласия с форматом проведения голосования, а также с обнулением сроков президента.