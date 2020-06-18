В Белоурссии сегодня был задержан один из участников президентской кампании Виктор Бабарико. Государственное Агентство теленовостей сообщило, что его доставили на допрос по делу о выводе средств и уклонении от уплаты налогов в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял до прошлого месяца почти 20 лет.

На днях в эфире «Эха» сам политик отмечал довольно серьезное давление на тех оппозиционных деятелей, кто планирует участвовать в выборах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как пишет сегодня Независимая газета, предпочел силовой сценарий из-за экономических проблем. Публикацию под названием «У Лукашенко не хватит «денег» купить избирателей».

Между тем, в Центризбиркоме Белоруссии сказали, что и Бабарико и Лукашенко сдали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в президенты.