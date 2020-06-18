Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусной инфекцией. Однако поводов для паники нет, сейчас казахстанский лидер работает в удаленном режиме, — заверили представители Назарбаева.

Политик, которому в следующем месяце исполнится 80 лет, покинул президентский пост больше года назад. При этом он входит в состав Конституционного совета Казахстана.