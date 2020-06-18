От выпускников, сдающих ЕГЭ, не будут требовать справку об отсутствии коронавируса, сообщили в Рособрнадзоре. Результаты экзаменов будут известны к середине августа.

Обязывать школьников, как и организаторов, проходить тест на коронавирус перед сдачей единого государственного экзамена не будут. Как отмечает врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, это была бы бесполезная мера. Тем не менее аллергикам с симптомами, похожими на ОРВИ, он все же рекомендует получить справку, чтобы не возникло вопросов. Что касается процесса сдачи экзамена, то решать, обязывать ли школьников надевать маски и перчатки, будут регионы. При этом боязнь коронавируса не бдет считаться уважительной причиной для пропуска.

Оценки за ЕГЭ обещают выставить до 15 августа, чтобы вузы успели в спокойном режиме провести отбор. В Рособрнадзоре уверены, что все будет сделано вовремя. Возможности пересдать экзамен, чтобы получить оценку получше, у выпускников в этом году не будет.

В Рособрнадзоре также рассказали о планах включить в ЕГЭ по обществознанию задания по поправкам в Конституцию – если они будут приняты, то уже в следующем году войдут в программу.

Расписание единых государственных экзаменов окончательно было утверждено накануне, и, как отмечают в ведомстве, текущая ситуация вселяет уверенность, что больше переносить сроки не придется.

Основная волна сдачи ЕГЭ начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.