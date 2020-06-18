Росздравнадзор: Порядка 500 медицинских работников умерли от коронавируса в России

Порядка 500 медицинских работников умерли от коронавируса в России. С таким заявлением выступила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Между тем, ранее журналисты интернет-издания «Медиазона» публиковали расследование, в котором говорили о том, что смертность от коронавируса у врачей значительно занижена в официальных сводках. Как рассказал «Эху» сегодня корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, нынешние показатели хоть и более похожи на правду, но все же вызывают вопросы.

Френкель также заметил, что высокая смерность среди врачей действительно может быть обусловлена нехваткой средств индивидуальной защиты. Еще одной причиной такого высокого уровня может быть занижение официальной статистики по смертности среди всех граждан.