Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»

Сотрудников внутренних органов интересовал корреспондент Антон Баев, соавтор расследования о возможном мошенничестве с электронным голосованием по поправкам в Конституцию.

Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними. Сотрудники полиции пояснили, что им поступило заявление о преступлении по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Позже подъехали полицейские в форме, которые стали требовать у журналиста документы.

Ночной визит полицейских был связан с репортажем Баева, который на днях рассказал о том, как паспортные данные московских пенсионеров используют без их ведома для регистрации на сайте электронного голосования по поправкам. Для этого злоумышленники используют подставные сим-карты. Участникам схемы предлагают 75 рублей за регистрацию одного аккаунта на портале mos.ru, а за само голосование — 50 рублей.

После того, как в редакцию приехал юрист «Дождя», полицейские согласились опросить журналиста в машине. Как рассказал в эфире «Эха» сам Баев, беседа затянулась до глубокой ночи, а потом сотрудники просто уехали.

Между тем, по данным источника агентства «Интерфакс», проверка полиции продолжится сегодня и будет касаться «электронно-технических средств».

Главный редактор телеканала Дождь Тихон Дзядко недоумевает по поводу обстоятельств приезда полицейских.

Дзядко считает, что вместо визита сотрудники правоохранительных органов могли бы просто прочесть все три материала расследования, которые были опубликованы на сайте телеканала.

В Главном управлении МВД по столице необходимость такого срочного приезда пока не комментировали. Накануне сообщалось, что с просьбой о проведении проверок в полицию обратились представители Мосгоризбиркома.

В Кремле о ночном визите полиции знают. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем, сегодня и завтра в Москве проходит тестирование той самой системы электронной системы голосования, о которой рассказал телеканал Дождь. Жители столицы, которые ранее уже зарегистрировались для участия голосования по поправкам, могут сегодня выбрать, что полезнее для Москвы – дополнительные парковки в дворах или увеличение площади зеленых насаждений.